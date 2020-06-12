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Роналдиньо после 100 дней "отсидки" в Парагвае может вернуться на родину

Роналдиньо после 100 дней "отсидки" в Парагвае может вернуться на родину
18:54 Сегодня Телеграф football.ua
Обновлено: 18:54 Сегодня
У парагвайских властей больше нет претензий к легендарному кудеснику мяча.

После того, как Роналдиньо отбудет 100 дней в заключении в Парагвае, он сможет вернуться в Бразилию — сообщает Globo.

В начале марта Роналдиньо и его брата Роберто Ассиса задержали в аэропорту столицы Парагвая с фальшивыми паспортами и сначала поместили в тюрьму, а потом под домашний арест в 4-звездочном отеле.

Роналдиньо в своем первом интервью после выхода из тюрьмы утверждал, что ничего не знал о фальшивых документах и в некотором роде сам является жертвой мошенников

Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом

Расследование пришло к выводу, что бразилец действительно виновен лишь в использовании фальшивых документов, но не принимал участия в преступных схемах, которые в результате раскрыла парагвайская полиция, арестовавшая 14 человек, виновных в отмывании денег, спекуляциях валютой и изготовлении поддельных документов.

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Футбол, Роналдиньо, Парагвай, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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