В Польше фанат с крана смотрел футбольный матч

Фанат команды "Шленск" сумел насладиться футболом с высоты.

Забавный зритель появился на матче 29-го тура чемпионата Польши между командами «Висла» Плоцк и «Шленск» (1:2).

Болельщик так соскучился по футболу, что любой ценой решил посмотреть матч, несмотря на то, что игра проходила без зрителей.

Фанат команды гостей арендовал подъемный кран и смотрел футбол с высоты. Клуб «Шленск» особо поблагодарил своего поклонника в соцсети Twitter.

Напоминаем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр спорта страны Данутой Дмовской провели совместную пресс-конференцию, на которой сообщили, что до конца мая возобновится первенство Экстраклясы.