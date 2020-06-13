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В Польше фанат с крана смотрел футбольный матч

В Польше фанат с крана смотрел футбольный матч
00:47 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Фанат команды "Шленск" сумел насладиться футболом с высоты.

Забавный зритель появился на матче 29-го тура чемпионата Польши между командами «Висла» Плоцк и «Шленск» (1:2).

Болельщик так соскучился по футболу, что любой ценой решил посмотреть матч, несмотря на то, что игра проходила без зрителей.

Фанат команды гостей арендовал подъемный кран и смотрел футбол с высоты. Клуб «Шленск» особо поблагодарил своего поклонника в соцсети Twitter.

Напоминаем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр спорта страны Данутой Дмовской провели совместную пресс-конференцию, на которой сообщили, что до конца мая возобновится первенство Экстраклясы.

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Все по теме:

Футбол, Карантин, Чемпионат Польши.

Автор:

Телеграф
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