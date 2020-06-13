"Рим, а вот и мы": слова Роналду после матча с Миланом

Вингер туринского Ювентуса Криштиану Роналду в своем Instagram прокомментировал выход команды в финал Кубка Италии.
"Рестарт был другим, но мы достигли своей цели. Рим, вот и мы", - написал футболист.
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The restart was different but we achieved our goal Rome here we go #finoallafine #forzajuve
Стоит отметить, что Ювентус и Милан сыграли в беголевую ничью. Однако гол на выезде в первой встрече помог туринцам попасть в финал.
Сам Роналду мог приносить победу "старой сеньоре", но на 16-й минуте не реализовал пенальти, попав в штангу.