"Рим, а вот и мы": слова Роналду после матча с Миланом

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду доволен выходом своей команды в финал кубка Италии.

Вингер туринского Ювентуса Криштиану Роналду в своем Instagram прокомментировал выход команды в финал Кубка Италии.

"Рестарт был другим, но мы достигли своей цели. Рим, вот и мы", - написал футболист.

Стоит отметить, что Ювентус и Милан сыграли в беголевую ничью. Однако гол на выезде в первой встрече помог туринцам попасть в финал.

Сам Роналду мог приносить победу "старой сеньоре", но на 16-й минуте не реализовал пенальти, попав в штангу.