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Видаль рассказал, когда покинет Барселону

Видаль рассказал, когда покинет Барселону
15:36 Сегодня Телеграф ua-football.com
Артуро Видаль рассказал о планах на будущее.

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль высказался о своем будущем в клубе.

"Мне 33 года, но я отлично тренируюсь и чувствую, что могу играть на высшем уровне еще 3-4 сезона.

У нас есть еще два месяца, чтобы играть. Я счастлив здесь, я чувствую себя важным и у меня множество отличных партнеров по команде. Если я перестану быть важным здесь, то я буду искать другой клуб для продолжения карьеры. Для меня важно играть много и участвовать в самых важных поединках", – цитирует чилийца El Periodico.

Ранее Барселона отвергла 100-милионное предложение Манчестер Юнайтед по Фати.

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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Артуро Видаль.

Автор:

Телеграф
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