Гошкодеря вернулся в Олимпик

Олимпик подписал полузащитника Виталия Гошкодерю.

32-летний Гошкодеря перешел в донецкий клуб на правах свободного агента и будет выступать под 99-м номером.

Последним клубом Гошкодери был одесский Черноморец, который футболист покинул в декабре прошлого года.

Гошкодеря — воспитанник донецкого Шахтера. В своей карьере игрок выступал за молодежные составы Горняков, Волынь, Кривбасс, Нефтяник и казахстанский Окжетпес.

Отметим, что 32-летний хавбек уже выступал за Олимпик в сезонах 2008/09 и 2015/17 гг., сыграв в общей сложности 68 матчей и забив один гол.

На данный момент команда Игоря Климовского занимает девятую позицию в турнирной таблице УПЛ, оторвавшись от зоны вылета на 9 очков.

На 20 июня у Олимпика запланирован матч с Карпатами, однако неизвестно, состоится ли он, учитывая ситуацию с эпидемией COVID-19 в стане львовян.