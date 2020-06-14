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Степаненко провел юбилейный матч за Шахтер

Степаненко провел юбилейный матч за Шахтер
19:26 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Шахтер
Хавбек Тарас Степаненко выступает за Горняков на протяжении 10 лет.

Полузащитник Тарас Степаненко провел 200-й матч в УПЛ за Шахтер. Юбилейная цифра покорилась хавбеку в поединке 26-го тура Favbet Лиги против Колоса (1:0).

В клубной истории Шахтера Степаненко стал 30-м игроком, которому покорилась отметка в 200 матчей.

В текущем сезоне на счету украинского полузащитника 31 матч за Горняков во всех турнирах, в которых 30-летний Степаненко отметился двумя голами.

Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо

Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая ближайшего конкурента Динамо на 16 очков. В следующем туре команда Луиша Каштру 20 июня сыграет против Александрии.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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