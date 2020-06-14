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"Было много крови": Вербич высказался о травме Сидорчука

"Было много крови": Вербич высказался о травме Сидорчука
19:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)
Хавбек Динамо Беньямин Вербич высказался об эпизоде матча с Зарей, в котором капитан его команды получил травму.

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук не смог доиграть поединок против Зари, который завершился победой "бело-синих" (3:1), из-за травмы. На 79-й минуте встречи полузащитник луганчан Ловро Цвек пошел в грубый отбор против Сидорчука прямой ногой, за что получил красную карточку.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич поведал о состоянии своего одноклубника, которому диагностировали глубокую рваную рану.

"Я как раз был на поле, недалеко от места, где произошло столкновение. Посмотрел на его ногу, и прямо скажу, выглядела она не очень хорошо. Было много крови, и мы все тогда поняли, что это красная карточка для соперника".

Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)

"Поддержали Сережу, сказали, что все будет хорошо. Слава богу, что обошлось без перелома ноги. Дней десять он, конечно, пропустит, а потом посмотрим, какая будет ситуация. Надеюсь, капитан скоро вернется на поле", — приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Смотрите видео голов и обзор матча Заря — Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич.

Автор:

Телеграф
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