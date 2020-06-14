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Реал оформил победу над Эйбаром в первом тайме

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Реал оформил победу над Эйбаром в первом тайме
22:26 Сегодня Телеграф sportarena
Реал уже в первом тайме обеспечил себе результат в домашнем матче против Эйбара.

Мадридский Реал обыграл Эйбар в домашнем матче 28-го тура Примеры (3:1). Матч проходил на тренировочной арене Бланкос Альфредо Ди Стефано.

Хозяева еще в первом тайме сняли вопросы о победителе. На 4-й минуте Тони Кроос пробил в девятку Эйбара.

До конца тайма отличились Рамос и Марсело. Отметим, что голевой пас на Серхио отдал Эден Азар, который восстановился после операции в начале марта.

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Гости активнее провели вторую половину. Эйбар смог ответить голом Бигаса в середине второго тайма, однако на большее Оружейников не хватило.

Бланкос продолжают погоню за Барселоной в Примере, у команды Зинедина Зидана в активе 59 очков, на два меньше, чем у каталонцев. В следующем туре Реал примет Валенсию 18 июня.

Эйбар остается на 16-й позиции, набрав 27 очков. 17 июня Оружейники примут Атлетик.

Напомним, вчера Барселона также добыла победу, переиграв Мальорку.

Реал - Эйбар 3:1

Голы: Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 — Бигас, 60

Реал: Куртуа — Карвахаль (Менди, 46), Варан, Рамос (Милитан, 61), Марсело — Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос — Родриго (Бэйл, 61), Бензема, Азар (Винисиус, 61)

Эйбар: Дмитрович — Корреа, Оливейра, Арбилья (Бургос, 84), Рафа (Бигас, 57) — Кристофоро, Альварес — Орельяна (Педро Леон, 57), Экспосито, Де Бласис (Инуи, 78) — Кике (Энрич, 57)

Предупреждения: Каземиро — Кристофоро

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ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Эйбар, Реал - Эйбар.

Автор:

Телеграф
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