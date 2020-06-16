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Обидный автогол - в обзоре матча Леванте - Севилья (Видео)

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Обидный автогол - в обзоре матча Леванте - Севилья (Видео)
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Испании Леванте - Севилья.

Севилья в 29 туре чемпионата Испании пожаловала в гости к Леванте. Первый тайм команды провели без забитых голов.

Открыть счет гости смогли в дебюте второго тайма усилиями Де Йонга. Казалось, что "нервионцы" увезут три балла, но Диего Карлос срезал мяч в свои ворота.

Леванте - Севилья 1:1

Голы: Диего Карлос, 87 — Де Йонг, 46

Леванте: Фернандес — Коке (Мирамон, 61), Везу, Гонсалес, Тоно (Клерк, 87) — Рочина (Эрнани, 72), Мелеро, Вукчевич (Бардхи, 61), Кампанья — Моралес (Леон, 72), Майорал

Севилья: Вацлик — Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро — Хордан (Фернандо, 65), Гудель, Банега (Торрес, 63) — Окампос (Регилон, 84), Де Йонг (Эн-Несири), Эль Хаддади (Сусо, 63)

Предупреждение: Рочина — Хордан

Напомним, ранее в 28-м туре чемпионата Испании свои матчи сыграли Реал и Барселона.

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Ла Лига, ФК Леванте, ФК Севилья.

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Телеграф
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