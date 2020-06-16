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Валенсия будет судиться с испанской федерацией футбола

Валенсия будет судиться с испанской федерацией футбола
16:58 Сегодня Телеграф sportarena
Валенсия получила меньше всех призовых среди участвующих команд.

Валенсия подала жалобу в гражданский суд на Испанскую королевскую федерацию футбола (RFEF) по поводу несправедливого распределения призовых в Суперкубке Испании, который прошел в январе.

Чес изначально были против изменения формата турнира в «финал четырех». Валенсия получила право бороться за Суперкубок как обладатель Кубка Короля 2019 года, и протестовала против нововведений, утвержденных в последний момент.

Основные призовые в обновленном Суперкубке распределили до старта турнира, левантийский клуб получил меньше всего среди четырех участников (Барселоны, Реала и Атлетико). Чес подписали договор об участии в знак протеста, предупредив, что оставляют за собой право обратиться в суд.

Напомним, Валенсия в полуфинале турнира, который проходил в Саудовской Аравии, уступила Реалу (1:3). Бланкос стали обладателями Суперкубка, обыграв Атлетико в серии пенальти.

В Ла Лиге Валенсия сыграла вничью с Леванте (1:1) в первом матче после возобновления чемпионата. Чес занимают седьмое место, набрав 43 очка. В следующем матче чемпионата Валенсия сыграет против мадридского Реала 18 июня.

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ФК Валенсия, Суперкубок Испании.

Автор:

Телеграф
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