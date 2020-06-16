Соперник Шахтера по Лиге Европы разгромлен в Менхенгладбахе

Боруссия М дома разгромила Вольфсбург в матче 32-го тура чемпионата Германии.

Хозяева решили вопрос с победителем еще в первой половине. Дубль на свой счет записал Йонас Хофманн.

Боруссия имела еще несколько возможностей для взятия ворот. В середине второго тайма разгромный счет установил Ларс Штиндль.

Боруссия М - Вольфсбург 3:0

Голы: Хофманн, 11, 30, Штиндль, 65.

Жеребцы набрали 59 очков и минимум на один день обошли Байер в борьбе за 4-е место, позволяющее выступать в Лиге чемпионов. В следующем матче Боруссия 20 июня сыграет на выезде против аутсайдера Падерборна.

Вольфсбург занимает 6-е место, набрав 46 очков. Соперник Шахтера по плей-офф Лиги Европы в следующем туре примет Шальке 20 июня.

В 31-м туре Боруссия М уступила Баварии, а Вольфсбург потерял очки с Фрайбургом.