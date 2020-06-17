Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чемпионский гол Левандовски - в обзоре матча Вердер - Бавария (Видео)
Чемпионский гол Левандовски - в обзоре матча Вердер - Бавария (Видео)
Голы Фати и Месси - в обзоре матча Барселона - Леганес (Видео)
Голы Фати и Месси - в обзоре матча Барселона - Леганес (Видео)
Белград: Стаховский и Ваншельбойм уступили по втором туре
Белград: Стаховский и Ваншельбойм уступили по втором туре
"Ты готов?": Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира
"Ты готов?": Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира

Минай - Динамо: анонс первого полуфинала Кубка Украины-2020

Минай - Динамо: анонс первого полуфинала Кубка Украины-2020
Обновлено 11:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)
Минай и Динамо открою программу полуфинальный матчей Кубка Украины по футболу.

Поединок 1/2 финала Кубка Украины по футболу, который состоятся в среду, 17 июня, в пригороде Ужгорода Минае, определит первого участника решающего матча за национальный трофей.

В противостоянии в 14.00 сойдется представитель первой лиги "Минай" и 11-кратный обладатель Кубка страны киевское "Динамо".

Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с арбитром ФИФА Екатериной Монзуль (Харьков).

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал УНИАН ТВ. Кроме того, трансляция поединка будет доступна в Youtube - на канале Football Hub.

"Пусть победит сильнейший": слова Кобина перед игрой с Динамо

"Минай" на пути в полуфинал победил "Калуш" - 2:1, "Волинь" (Луцк) - 1:0, "Львов" - 2:0 и "Інгулец" (Петрово) - 1:1 (по пенальти - 6:5).

"Динамо" в свою очередь оставило за бортом турнира "Шахтер" (Донецк) - 2:1 и "Александрию" - 1:0.

Букмекеры закономерно не верят в команду Кобина: На победу Миная специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 11, успех Динамо оценивается в 1,18. Ничейный исход в основное время - 6,5.

Вторую путевку в финал 24 июня разыграют "Мариуполь" и полтавская "Ворскла", которые ранее провели репетицию полуфинала в матче УПЛ.

Финальный матч Кубка Украины-2020 состоится 8 июля на "Арене Львов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Кубок Украины, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
02 Нани исполнил обещание, данное Роналду в финале Евро-2016
03 Английский клуб готовит 120-миллионное предложение по Роналду
04 Минай перед полуфиналом Кубка Украины с Динамо усилился тремя игроками
05 Роналду похвастался новыми бутсами (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь