Минай - Динамо: анонс первого полуфинала Кубка Украины-2020

Минай и Динамо открою программу полуфинальный матчей Кубка Украины по футболу.

Поединок 1/2 финала Кубка Украины по футболу, который состоятся в среду, 17 июня, в пригороде Ужгорода Минае, определит первого участника решающего матча за национальный трофей.

В противостоянии в 14.00 сойдется представитель первой лиги "Минай" и 11-кратный обладатель Кубка страны киевское "Динамо".

Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с арбитром ФИФА Екатериной Монзуль (Харьков).

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал УНИАН ТВ. Кроме того, трансляция поединка будет доступна в Youtube - на канале Football Hub.

"Минай" на пути в полуфинал победил "Калуш" - 2:1, "Волинь" (Луцк) - 1:0, "Львов" - 2:0 и "Інгулец" (Петрово) - 1:1 (по пенальти - 6:5).

"Динамо" в свою очередь оставило за бортом турнира "Шахтер" (Донецк) - 2:1 и "Александрию" - 1:0.

Букмекеры закономерно не верят в команду Кобина: На победу Миная специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 11, успех Динамо оценивается в 1,18. Ничейный исход в основное время - 6,5.

Вторую путевку в финал 24 июня разыграют "Мариуполь" и полтавская "Ворскла", которые ранее провели репетицию полуфинала в матче УПЛ.

Финальный матч Кубка Украины-2020 состоится 8 июля на "Арене Львов".