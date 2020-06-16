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"Пусть победит сильнейший": слова Кобина перед игрой с Динамо

"Пусть победит сильнейший": слова Кобина перед игрой с Динамо
23:19 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)
Главный тренер Миная Василий Кобин дал комментарий накануне игры с киевским Динамо в полуфинале Кубка Украины.

В среду, 17-го июня, состоится матч полуфинала Кубка Украины между представителем первой лиги «Минаем» и вице-чемпионом Украины «Динамо». Поединок пройдет на стадионе «Минай-Арена», который находится в пригороде Ужгорода, и начнется в 14:00.

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, как его команда готовиться к предстоящей встрече, и чего он ожидает от поединка:

- В целом настроение у команды хорошее, иначе и быть не может, ведь к нам приезжает хороший, именитый соперник, и этап полуфинала Кубка говорит сам за себя, поэтому с настроем у нас все в порядке.

Что касается погодных условий, в последнее время в Закарпатье жаркая погода, столбик термометра поднимался выше 30 градусов, но в день матча ожидается примерно +27 градусов и кратковременный дождь. Поэтому раннее начало матча пусть никого не смущает, это никак не должно повлиять на качество игры как со стороны «Динамо», так и с нашей. Жарко не будет, скорее облачно.

Игрок Динамо перед полуфиналом Кубка Украины: Физически мы лучше Миная

Поле в хорошем состоянии, ведь мы специально готовились к этому поединку, и понимали, что качество газона важно. Он не помешает показать свое мастерство ни одной команде, ни другой.

- Наверное, жаль, что такая игра пройдет без болельщиков?

- У нас маленький, компактный стадион, думаю, болельщики соберутся за его пределами и будут поддерживать команды. Расположение арены позволяет фанатам смотреть игру и за ее пределами - поле хорошо видно с разных сторон улицы. Так что, думаю, люди все равно придут.

- В оптимальном ли кадровом состоянии «Минай» подходит к игре?

- У нас только одна потеря - выбыл Олег Маик, который имеет проблемы с коленом. Кстати, он в свое время играл за молодежную команду «Динамо» и «Динамо-2». Колено беспокоит его уже в течение последних трех месяцев, сейчас боль обострилась, и он не будет участвовать в предстоящей игре.

- Делала ли ваша команда тесты на COVID-19 накануне матча?

- Да, конечно, мы их сделали сегодня утром и ожидаем завтра результаты. Никаких проблем не должно быть, ведь мы уже сдавали такие тесты раньше, и все было хорошо. Надеемся, что обе команды покажут хороший футбол. Пусть победит сильнейший, главное, чтобы игра была красивой и проходила в честной борьбе.

Напомним, Динамо в своем последнем матче в драматичном стиле переиграло Зарю. В том матче жуткую травму получил капитан киевлян.

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ФК Динамо (Киев), Кубок Украины, Василий Кобин, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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