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В сборной Украины могут появиться чемпионы мира U-20

В сборной Украины могут появиться чемпионы мира U-20
13:18 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Facebook
Александр Шовковский рассказал, что все чемпионы мира U-20 являются кандидатами на попадание в национальную команду.

Помощник тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский высказался о первом юбилее победы юношеской сборной Украины U-20 на чемпионате мира 2019 года.

"В прошлом году наша юношеская сборная подарила нам невероятные эмоции. Желаю, чтобы ребята и дальше реализовали себя. Этот период очень тяжелый и сложный для каждого футболиста. Нельзя кого-то перехвалить или унизить.

Это уже другое поколение. К нашему поколению, на мой взгляд, были более жесткие требования. Сейчас другие времена и мы, тренеры, к ним тоже должны приспосабливаться. Ребятам, которые стали чемпионами мира, желаю вспоминать не то, что они победили, а вспоминать работу, благодаря которой они стали чемпионами.

Сейчас во взрослом футболе другие требования. Надо сразу выполнять задачи, времени никто здесь уже не дает. Все игроки "молодежки", в которую попали и ребята-чемпионы мира, находятся в списке кандидатов в национальную сборную. Мы за всем следим".

Ранее Шовковский вспомнил роковую ошибку вратаря Филимонова, а также свой ляп в игре со Словенией.

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Все по теме:

Сборная Украины, Александр Шовковский, Футбол.

Автор:

Телеграф
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