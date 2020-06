Официально: Тимо Вернер перешел в Челси

Челси на официальном сайте сообщил о договоренности с РБ Лейпциг по покупке форварда Тимо Вернера. Условия контракта оговорены и с самим футболистом. Ему еще предстоит пройти медосмотр перед подписанием пятилетнего соглашения.

Детали сделки лондонский клуб не раскрывает, но ранее СМИ писали, что Челси выплатит РБ Лейпциг 60 миллионов евро, прописанные в контракте Вернера как сумма отступных. Форвард будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год.

К новой команде Тимо присоединится в июле, после завершения сезона в Бундеслиге. Ранее стало известно, что форвард не хочет оставаться в РБ Лейпциг на плей-офф Лиги чемпионов, доигрыш которого запланирован на август.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! pic.twitter.com/WLcagJCHWt

— Timo Werner (@TimoWerner) June 18, 2020