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"Всегда одно и то же": Капитан Валенсии об отмененном голе в ворота Реала

"Всегда одно и то же": Капитан Валенсии об отмененном голе в ворота Реала
10:09 Сегодня Телеграф football.ua
Испанский хавбек Дани Парехо остался недоволен решением арбитра в матче против Реала.

Мадридский Реал разгромил Валенсию в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги благодаря дублю Карима Бензема и голу Марко Асенсио (3:0).

Впрочем, капитан Валенсии Дани Парехо остался недоволен работой главного арбитра встречи Хосе Марии Санчеса Мартинеса, который на 21-й минуте матча отменил гол Родриго из-за офсайда, воспользовавшись системой VAR.

"Всегда одно и то же, всегда одно и то же!" — прокричал Парехо во время поединка.

К возмущениям капитана "летучих мышей" присоединились и другие игроки Валенсии, чем остался недоволен защитник мадридского Реала Серхио Рамос. Рефери попытался успокоить игрока "сливочных".

"Это не влияет на меня, Серхио, это никак не влияет на меня", — ответил арбитр Серхио Рамосу.

Ранее в еще одном матче 29-го тура Примеры Алавес обыграл Реал Сосьедад.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Валенсия, Футбол, Ла Лига, Дани Парехо.

Автор:

Телеграф
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