Зидан догнал дель Боске по победам в качестве тренера Реала

Вчера Бланкос обыграли Валенсию (3:0) в 133-м победном матче Реала под руководством француза. По этому показателю Зидан сравнялся с Висенте дель Боске.
Единоличный лидер рейтинга — Мигель Муньос, который привел Реал к 357 победам в матчах во всех турнирах.
В свою очередь, по итогу матча с Валенсией Карим Бензема вышел на чистое пятое место в рейтинге лучших бомбардиров Реала в клубной истории.
Бланкос занимают второе место в таблице Примеры и отстают от Барселоны на два очка. В воскресенье, 21 июня, они сыграют с Реалом Сосьедад.