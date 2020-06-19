Интер передумал покупать Видаля у Барселоны и переключился на Фирпо

Испанский защитник каталонской Барселоны Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в миланском Интере.

Руководство "Интера" согласилось подписать 23-летнего Фирпо вместо 33-летнего чилийского хавбека Артуро Видаля, в котором был лично заинтересован главный тренер миланской команды Антонио Конте.

Сообщается, что "Барселона" хочет получить за Фирпо порядка 20 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Испании Фирпо принял участие в 14 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В своем последнем матче в Ла Лиге Барселона обыграла Легаес. Вашему вниманию видеообзор этого поединка.