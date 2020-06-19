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Интер передумал покупать Видаля у Барселоны и переключился на Фирпо

Интер передумал покупать Видаля у Барселоны и переключился на Фирпо
13:45 Сегодня Телеграф sport.ua
Испанский защитник каталонской Барселоны Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в миланском Интере.

Руководство "Интера" согласилось подписать 23-летнего Фирпо вместо 33-летнего чилийского хавбека Артуро Видаля, в котором был лично заинтересован главный тренер миланской команды Антонио Конте. 

Сообщается, что "Барселона" хочет получить за Фирпо порядка 20 миллионов евро. 

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Испании Фирпо принял участие в 14 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В своем последнем матче в Ла Лиге Барселона обыграла Легаес. Вашему вниманию видеообзор этого поединка.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Футбол, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо.

Автор:

Телеграф
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