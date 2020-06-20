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Морозюк прокомментировал "переход" в Фенербахче

Морозюк прокомментировал "переход" в Фенербахче
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Украинский защитник Николай Морозюк заявил, что информация об интересе к нему "Фенербахче" - лишь слухи.

Украинский футбольный защитник "Ризеспора" Николай Морозюк прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны дрцгого турецкого клуба - стамбульского "Фенербахче".

Игрок назвал эти сообщения слухами, информирует Meta-raitings.com.

"Пока могу сказать, что это всего лишь слухи. Все возможно, но конкретно пока что не могу ничего комментировать. Да, у меня есть определенные цели. Сейчас пока нет смысла о чем-то говорить. Время покажет", - заявил Морозюк.

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Напомним, в нынешнем сезоне экс-игрок киевского "Динамо" провел в составе "Ризеспора" 23 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Контракт украинца с клубом рассчитан до июля 2021 года.

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ФК Фенербахче, Николай Морозюк.

Автор:

Телеграф
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