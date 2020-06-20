Морозюк прокомментировал "переход" в Фенербахче

Украинский защитник Николай Морозюк заявил, что информация об интересе к нему "Фенербахче" - лишь слухи.

Украинский футбольный защитник "Ризеспора" Николай Морозюк прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны дрцгого турецкого клуба - стамбульского "Фенербахче".

Игрок назвал эти сообщения слухами, информирует Meta-raitings.com.

"Пока могу сказать, что это всего лишь слухи. Все возможно, но конкретно пока что не могу ничего комментировать. Да, у меня есть определенные цели. Сейчас пока нет смысла о чем-то говорить. Время покажет", - заявил Морозюк.

Напомним, в нынешнем сезоне экс-игрок киевского "Динамо" провел в составе "Ризеспора" 23 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Контракт украинца с клубом рассчитан до июля 2021 года.