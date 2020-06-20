Арсенал сенсационно уступил Брайтону

Арсенал потерпел поражение в выездной игре 30-го тура чемпионата Англии с Брайтоном.

Первый тайм матча прошел без голов, но ознаменовался серьезной травмой голкипера Канониров Бернда Лено, которого вынесли с поля на носилках.

Во втором тайме Арсеналу удалось забить усилиями Николя Пепе, но уже спустя семь минут Брайтон счет сравнял. В компенсированное время Чайки вырвали победу, благодаря чему оторвались от зоны вылета.

Арсенал упустил возможность сократить отставание от конкурентов в борьбе за Лигу чемпионов. Команда Микеля Артеты осталась на девятом месте.

В следующем туре Канониры отправятся в гости к Саутгемптону. Брайтон ждет выездной матч с Лестером.

Брайтон - Арсенал 2:1

Голы: Данк, 75, Мопе, 90+5 — Пепе, 68

Ранее Лестер и Уотфорд устроили огненный матч, который завершился ничьей.