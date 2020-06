Вратарь Арсенала покинул поле на носилках после столкновения с форвардом Брайтона (Видео)

В конце первого тайма Бернд Лено столкнулся с Нилом Мопе и неудачно приземлился на газон.

Лено не смог продолжить поединок, его заменил Эмилиано Мартинес. Бернд покинул поле на носилках. Степень тяжести травмы голкипера пока неизвестна. Отметим, что покидая поле он успел что-то сказать Мопе.

Unnecessary challenge from Maupay. Should have received a Yellow card. #Leno pic.twitter.com/d5m6qVvkT8

