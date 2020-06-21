В нужном месте в нужное время: очередной дубль Холанда (Видео)

Видео голов и обзор матча 33-го тура чемпионата Германии Лейпциг - Боруссия Д.

В матче 33-го тура Бундеслиги Боруссия Д одержала выездную победу над Лейпцигом со счетом 2:0. Дублем в составе "шмелей" отличился молодой нападающий Эрлинг Холанд.

Благодаря этой победе Боруссия гарантировала себе второе место по итогам сезона. "Быки" же перед финальным туром занимают третью строчку.

Лейпциг - Боруссия Д 0:2

Голы: Холанд, 31, 90+3

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн (Адамс, 46), Халстенберг, Упамекано — Мукиэле, Анхелиньо, Форсберг (Конате, 74), Забитцер (Ольмо, 39) — Кампль (Айдара, 70) — Вернер (Нкунку, 71), Шик.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Джан — Морей (Санчо, 77), Брандт, Витсель, Геррейру (Загаду, 90+1) — Азар (Шульц, 90), Холанд, Рейна (Балерди, 81).

Предупреждения: Шик, Кампль, Анхелиньо — Рейна, Джан, Витсель.

Ранее Бавария в чемпионском стиле одолела Фрайбург, Левандовски оформил дубль.