Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скандал в UFC: боец отказался продолжать бой между раундами, а секундант не сдавался (Видео)
Скандал в UFC: боец отказался продолжать бой между раундами, а секундант не сдавался (Видео)
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Испанский футболист погиб в результате несчастного случая
Испанский футболист погиб в результате несчастного случая
Десна - Заря: онлайн-трансляция матча 27-го тура УПЛ (Видео)
Десна - Заря: онлайн-трансляция матча 27-го тура УПЛ (Видео)

В клубе УПЛ произошла тренерская отставка

В клубе УПЛ произошла тренерская отставка
20:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook
Армянский наставник ПФК Львов Егише Меликян покинул пост главного тренера команды.

Контракт с наставником подошел к концу, стороны решили не продлевать соглашение.

Кроме того, расположение клуба покинул весь тренерский штаб, который работал вместе с 40-летним специалистом.

Напомним, что Меликян возглавил львовскую команду в октябре 2019 года. "Львы" провели под его руковоством 15 матчей в УПЛ, победили три раза, пять раз сыграли вничью и семь раз потерпели поражение.

На момент 27-го тура ПФК Львов занимает 11-е место в Премьер-лиге, заработав 22 очка.

Напомним, в 27-м туре чемпионата Украины Львов разгромно уступил Мариуполю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Львов, Егише Меликян.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
02 Блэйдс установил рекорд UFC, избив россиянина Волкова
03 Милевский в стиле Крауча отличился за Динамо-Брест (Видео)
04 Клопп: Я не понимаю почему мы начали носить маски в закрытых помещениях
05 Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь