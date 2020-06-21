В клубе УПЛ произошла тренерская отставка

Армянский наставник ПФК Львов Егише Меликян покинул пост главного тренера команды.

Контракт с наставником подошел к концу, стороны решили не продлевать соглашение.

Кроме того, расположение клуба покинул весь тренерский штаб, который работал вместе с 40-летним специалистом.

Напомним, что Меликян возглавил львовскую команду в октябре 2019 года. "Львы" провели под его руковоством 15 матчей в УПЛ, победили три раза, пять раз сыграли вничью и семь раз потерпели поражение.

На момент 27-го тура ПФК Львов занимает 11-е место в Премьер-лиге, заработав 22 очка.

Напомним, в 27-м туре чемпионата Украины Львов разгромно уступил Мариуполю.