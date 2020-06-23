Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Украинская Суперлига может расшириться
Украинская Суперлига может расшириться
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)

В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом

В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф ua-football.com
ПСЖ вышел из карантина.

Вчера досрочный чемпион Франции "ПСЖ" закончил карантин и футболисты собрались на клубной базе. Все сотрудники прошли тесты на коронавирус.

ПСЖ планирует провести два товарищеских матча для подготовки к Лиге чемпионов

Сообщается, что COVID-19 был обнаружен сразу у четырех (три игрока и сотрудник). Отмечается, что все они перенесли болезнь еще во время карантина.

Текущих больных в клубе нет. Вероятно, что они начнут тренировки уже в ближайший четверг, 25-го июня.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продлил юного форварда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
02 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
03 Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
04 АПЛ: Манчестер Сити разгромил Бернли
05 Михайличенко признал множество ошибок Динамо в матче с Колосом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь