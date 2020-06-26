Лунин провел второй подряд "сухой" матч

Реал Овьедо сыграл в нулевую ничью с Фуенлабрадой.

Завершился поединок 35-го тура испанской Сегунды, в котором Реал Овьедо встретился на своем поле с Фуенлабрадой.

Украинский голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, в 12 раз подряд попал в стартовый состав Овьедо в матчах второго по силе дивизиона Испании.

Что касается самого поединка, то команды не выявили сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Ворота Лунина во второй раз подряд остались в неприкосновенности.

В текущем сезоне 21-летний голкипер провел за Овьедо 13 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил 12 голов и трижды сыграл "на ноль".