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Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20

Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20
21:00 Сегодня Телеграф sportarena.com
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне 2019-2020.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20. Поляк набрал более 50% голосов болельщиков и футбольных экспертов, определявших победителя.

Тройку призеров замкнули хавбек Боруссии Д Джейдон Санчо и полузащитник Байера Кай Хаверц.

На награду также претендовали другие футболисты, получившие титул «игрока месяца» в течение сезона — Серж Гнабри (Бавария), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Тимо Вернер (Лейпциг) и Амин Харит (Шальке).

В последнем матче Баварии против Фрайбурга (3:1) поляк забил 32-й и 33-й голы в Бундеслиге, обновив рекорд чемпионата среди иностранных футболистов. Всего форвард провел 41 матч за Баварию, забив 48 голов и обновил личный рекорд результативности за клубный сезон.

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Бавария стала чемпионом Германии в сезоне 2019/20. В последнем туре Бундеслиги мюнхенцы 27 июня на выезде сыграют с Вольфсбургом.

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Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Роберт Левандовски, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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