Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20

Нападающий Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20. Поляк набрал более 50% голосов болельщиков и футбольных экспертов, определявших победителя.

Тройку призеров замкнули хавбек Боруссии Д Джейдон Санчо и полузащитник Байера Кай Хаверц.

На награду также претендовали другие футболисты, получившие титул «игрока месяца» в течение сезона — Серж Гнабри (Бавария), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Тимо Вернер (Лейпциг) и Амин Харит (Шальке).

The cherry on top of a record-breaking season @lewy_official is our #BundesligaPOTS! pic.twitter.com/sn099N39HR

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 26, 2020