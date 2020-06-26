Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком чемпионата Германии в сезоне 2019-2020.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20. Поляк набрал более 50% голосов болельщиков и футбольных экспертов, определявших победителя.

Тройку призеров замкнули хавбек Боруссии Д Джейдон Санчо и полузащитник Байера Кай Хаверц.

На награду также претендовали другие футболисты, получившие титул «игрока месяца» в течение сезона — Серж Гнабри (Бавария), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Тимо Вернер (Лейпциг) и Амин Харит (Шальке).

The cherry on top of a record-breaking season @lewy_official is our #BundesligaPOTS! pic.twitter.com/sn099N39HR — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 26, 2020

В последнем матче Баварии против Фрайбурга (3:1) поляк забил 32-й и 33-й голы в Бундеслиге, обновив рекорд чемпионата среди иностранных футболистов. Всего форвард провел 41 матч за Баварию, забив 48 голов и обновил личный рекорд результативности за клубный сезон.

Бавария стала чемпионом Германии в сезоне 2019/20. В последнем туре Бундеслиги мюнхенцы 27 июня на выезде сыграют с Вольфсбургом.