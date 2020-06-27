Бывший футболист Динамо покинул Боруссию М

"Это было чисто спортивное решение. Рафаэль был одним из лидеров последних нескольких лет. Он сделал большой вклад в развитие клуба.
Мы отдаем должное такому великому футболисту. Говорили с его агентом и донесли, что наши пути расходятся. Все прошло на позитивной ноте", - сказал спортивный директор клуба Макс Эберль.
Напомним, Рафаэль выступал за киевское Динамо с 2011 по 2012 год. После он перешел в Боруссию, за которую провел более 180 матчей за семь лет.
Ранее сообщалось, что Динамо повесило ценник на Сидклея.