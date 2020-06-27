Бывший футболист Динамо покинул Боруссию М

Бывший нападающий киевского Динамо Рафаэль покинул Боруссию Менхенгладбах. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Это было чисто спортивное решение. Рафаэль был одним из лидеров последних нескольких лет. Он сделал большой вклад в развитие клуба.

Мы отдаем должное такому великому футболисту. Говорили с его агентом и донесли, что наши пути расходятся. Все прошло на позитивной ноте", - сказал спортивный директор клуба Макс Эберль.

Напомним, Рафаэль выступал за киевское Динамо с 2011 по 2012 год. После он перешел в Боруссию, за которую провел более 180 матчей за семь лет.

Ранее сообщалось, что Динамо повесило ценник на Сидклея.