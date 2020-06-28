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Экс-футболист сборной Словакии умер в возрасте 40 лет

Экс-футболист сборной Словакии умер в возрасте 40 лет
13:24 Сегодня Телеграф isport.ua
Экс-игрок сборной Словакии Мариан Чишовский скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба Виктории Пльзень.

"Сегодня самый грустный день. Мы должны с тяжестью на сердце объявить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда. Искренние соболезнования всей викторианской семье", сообщается в посте.

Чишовский за свою карьеру успел поиграть за Жилину, Тимишоару, Викторию Пльзень и другие клубы. На его счету 15 матчей за сборную Словакии.

Стоит отметить, что в 2014 году футболисту был поставлен диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз, который не отступил.

Ранее сообщалось, что умер бывший тренер Карпат Дячук-Ставицкий.

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Все по теме:

Футбол, Сборная Словакии, Мариан Чишовский.

Автор:

Телеграф
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