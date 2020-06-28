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Покер Крамарича - в обзоре матча Боруссия Д - Хоффенхайм (Видео)

Покер Крамарича - в обзоре матча Боруссия Д - Хоффенхайм (Видео)
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 34-го тура чемпионата Германии Боруссия Д - Хоффенхайм.

В рамках 34-го тура дортмундский коллектив на своем поле принимал "селян".

Достаточно неожиданно гости разгромили своего соперника, а четыре мяча на свой счет записал Андрей Крамарич.

Боруссия Д - Хоффенхайм 0:4

Голы: Крамарич, 8, 30, 48, 50

Боруссия Д: Бюрки, Хуммельс, Балерди (Рашль, 65), Пищек (Шульц, 70), Морей, Рейна (Загаду, 65), Геррейру (Санчо, 46), Брандт, Витцель, Азар (Хакими, 46), Холанд

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 83), Пош, Сков (Цубер, 70), Гриллич, Самассеку (Нордтвейт, 83), Руди, Бебу, Даббур (Баумгартнер, 56), Крамарич (Бруун Ларсен, 70)

Предупреждение: Балерди.

Ранее в Бундеслиге определились все участники Лиги чемпионов 2020/21 и вылетевшие команды.

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, ФК Хоффенхайм.

Автор:

Телеграф
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