Покер Крамарича - в обзоре матча Боруссия Д - Хоффенхайм (Видео)

В рамках 34-го тура дортмундский коллектив на своем поле принимал "селян".
Достаточно неожиданно гости разгромили своего соперника, а четыре мяча на свой счет записал Андрей Крамарич.
Боруссия Д - Хоффенхайм 0:4
Голы: Крамарич, 8, 30, 48, 50
Боруссия Д: Бюрки, Хуммельс, Балерди (Рашль, 65), Пищек (Шульц, 70), Морей, Рейна (Загаду, 65), Геррейру (Санчо, 46), Брандт, Витцель, Азар (Хакими, 46), Холанд
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 83), Пош, Сков (Цубер, 70), Гриллич, Самассеку (Нордтвейт, 83), Руди, Бебу, Даббур (Баумгартнер, 56), Крамарич (Бруун Ларсен, 70)
Предупреждение: Балерди.
Ранее в Бундеслиге определились все участники Лиги чемпионов 2020/21 и вылетевшие команды.