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Домашняя заготовка штрафного - в обзоре матча Фрайбург - Шальке (Видео)

Домашняя заготовка штрафного - в обзоре матча Фрайбург - Шальке (Видео)
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 34-го тура чемпионата Германии Фрайбург - Шальке.

Коллектив Давида Вагнера потерпел разгромное поражение в 34-м туре чемпионата Германии.

Уже в первом тайме Фрайбург, по сути, решил исход встречи, забив три гола.

Фрайбург - Шальке 4:0

Голы: Вальдшмид, 20, 57, Шмид, 38, Хелер, 46 — ...

Фрайбург: Флеккен — Шмид, Линхарт (Франтц, 75), Хайнц, Гюнтер — Шаллаи, Кайтель (Абраши, 67), Хефлер (Кох, 74), Грифо — Вальдшмидт (Квон Чхан Хун, 66), Хелер (Петерсен, 66).

Шальке: Нюбель — Беккер (Бужеляб, 46), Кабак (Тиав, 46), Очипка, Миранда — Калиджури, Маккенни, Шорф, Боздоган — Матондо, Кутуджу (Раман, 46).

Предупреждения: Линхарт — ...

Ранее в Бундеслиге определились все участники Лиги чемпионов 2020/21 и вылетевшие команды.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, Футбол, ФК Фрайбург.

Автор:

Телеграф
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