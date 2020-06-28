Домашняя заготовка штрафного - в обзоре матча Фрайбург - Шальке (Видео)

Коллектив Давида Вагнера потерпел разгромное поражение в 34-м туре чемпионата Германии.
Уже в первом тайме Фрайбург, по сути, решил исход встречи, забив три гола.
Фрайбург - Шальке 4:0
Голы: Вальдшмид, 20, 57, Шмид, 38, Хелер, 46 — ...
Фрайбург: Флеккен — Шмид, Линхарт (Франтц, 75), Хайнц, Гюнтер — Шаллаи, Кайтель (Абраши, 67), Хефлер (Кох, 74), Грифо — Вальдшмидт (Квон Чхан Хун, 66), Хелер (Петерсен, 66).
Шальке: Нюбель — Беккер (Бужеляб, 46), Кабак (Тиав, 46), Очипка, Миранда — Калиджури, Маккенни, Шорф, Боздоган — Матондо, Кутуджу (Раман, 46).
Предупреждения: Линхарт — ...
Ранее в Бундеслиге определились все участники Лиги чемпионов 2020/21 и вылетевшие команды.