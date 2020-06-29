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Вспышка коронавируса: заразились 25 футболистов одного клуба

Вспышка коронавируса: заразились 25 футболистов одного клуба
11:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом.

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов рассказал о вспышке коронавируса в клубе.

«10 игроков «Кайсара» сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодёжной команды, «Байконура», то общее количество инфицированных составляет 25 человек. Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус. Будет ли «Кайсар» играть? Не знаем. Сегодня тренировку отменили, ждём решения», — приводит слова Младенова Sports.kz.

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1 июля «Кайсар» должен был сыграть с «Таразом» в 3-м туре казахстанской Премьер-лиги. Встреча должна была состояться в городе Кызылорда на стадионе имени Гани Муратбаева.

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Казахстан, Футбол, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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