Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Лунин прервал сухую серию: видео гола

У Малиновского новый одноклубник: Аталанта подписала игрока Ювентуса

У Малиновского новый одноклубник: Аталанта подписала игрока Ювентуса
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф
Трансфер обошелся бергамаскам в 7-8 миллионов евро.

Аталанта подписала полузащитника Ювентуса Симоне Мураторе. Детали сделки не разглашаются.

Ранее итальянские источники передавали, что за переход 22-летнего хавбека бергамаски заплатят 7-8 миллионов евро.

Мураторе — воспитанник Ювентуса, но за первую команду бьянконери он сыграл лишь в двух матчах. Симоне преимущественно играл за молодежку Старой синьоры.

В июне Аталанта выкупила у Челси хорватского полузащитника Марио Пашалича, который играет на позиции украинца Руслана Малиновского.

Роналду арендовал 20-метровую яхту: фото с отдыха

После 28 туров Аталанта занимает четвертое место в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 9 очков. 2 июля команда Джан Пьеро Гасперини сыграет с Наполи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Симоне Мураторе.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
02 Кубок Англии: определен последний полуфиналист (Видео)
03 Рябоконь прокомментировал победу над Динамо
04 УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
05 Михайличенко: Мы перестали играть в тот футбол, который хотели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь