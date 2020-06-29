У Малиновского новый одноклубник: Аталанта подписала игрока Ювентуса

Трансфер обошелся бергамаскам в 7-8 миллионов евро.

Аталанта подписала полузащитника Ювентуса Симоне Мураторе. Детали сделки не разглашаются.

Ранее итальянские источники передавали, что за переход 22-летнего хавбека бергамаски заплатят 7-8 миллионов евро.

Мураторе — воспитанник Ювентуса, но за первую команду бьянконери он сыграл лишь в двух матчах. Симоне преимущественно играл за молодежку Старой синьоры.

В июне Аталанта выкупила у Челси хорватского полузащитника Марио Пашалича, который играет на позиции украинца Руслана Малиновского.

После 28 туров Аталанта занимает четвертое место в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 9 очков. 2 июля команда Джан Пьеро Гасперини сыграет с Наполи.