Цена чемпионства: Защитник Ливерпуля получил тяжелую травму

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип получил тяжелую травму. Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Отмечается, что 28-летний футболист до конца сезона не сможет принять участие в матчах за Ливерпуль.

В текущем сезоне Матип провел лишь 13 матчей за Ливерпуль во всех турнирах, отличившись двумя голами. Часть сезона игрок пропустил из-за травмы колена.

Ливерпуль досрочно завоевал чемпионский титул АПЛ. Красные досрочно стали чемпионами Англии, впервые после основания АПЛ в 1992 году. В следующем туре чемпионата команда Юргена Клоппа 2 июля сыграет с Манчестер Сити украинца Александра Зинченко.

Ранее сообщалось, что после победы в АПЛ тысячи фанатов Ливерпуля по всему миру вышли на улицы, несмотря на коронавирусные ограничения.