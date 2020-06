Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)

Мерсисайдский гранд впервые за 30 лет достиг чемпионского титула, оформив к тому же первую в своей истории победу в АПЛ. Примечательно, что заветный трофей застал игроков и фанатов "красных" никак не на поле — долгожданный триумф был добыт в результате поединка Челси и Манчестер Сити, в котором "горожане" уступили, позволив команде Клоппа стать недосягаемой в турнирной таблице.

Финальный свисток на Стэмфорд Бридж высвободил колоссальную радость тысяч поклонников Ливерпуля, которые несмотря на карантинные ограничения в Англии, высыпались на улицы города с одной целью — отпраздновать долгожданное чемпионство. И хоть традиционного парада в этом сезоне не будет, прошлой ночью болельщики устроили не менее феерическое шоу.

В первую очередь, заглянем к самим виновникам торжества. Футболисты "красных" собрались вместе перед просмотром поединка в Лондоне, чтобы стать свидетелями исторического события.

The moment Liverpool players knew they were Premier League champions... pic.twitter.com/TXdzpSqWoG

Отметим, что не первый раз Челси приносит подобную радость другой команде. В 2016 году Лестер таким же образом засвидетельствовал свое чемпионство, наблюдая за игрой Челси — Тоттенхэм.

Тот же час поклонники "красных" первым делом начали стягиваться к Энфилду, начав отмечать победу в турнире.

Liverpool fans celebrate outside Anfield after their team won the Premier League for the first time

It is the club's first top flight league title in England in 30 years and they secured it with seven games to spare.

Read more: https://t.co/XzIqlwQC4g pic.twitter.com/SWb73E1OMa

— SkyNews (@SkyNews) June 26, 2020