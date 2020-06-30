Мариуполь отреагировал на решение УПЛ по Карпатам

Вице-президент ФК Мариуполь Андрей Санин прокомментировал ситуацию, сложившуюся с перенесенным матчем чемпионата Украины Карпаты - Мариуполь.

ФК Мариуполь вместо матча с Карпатами проведет двухстороннюю встречу.

"Мы ждали официального вердикта Дирекции Украинской Премьер-лиги и буквально несколько минут назад мы получили решение УПЛ, в котором говорится, что матч ФК "Карпаты" — ФК "Мариуполь" не состоится. Причина – отсутствие финансовых возможностей у львовского клуба для приезда в Мариуполь. Эта же причина указана и в письме от ФК "Карпат", которое мы получили сегодня утром.

Наша команда готовилась к этой игре, а Клуб был готов оказать любое содействие "Карпатам" в Мариуполе. Завтра наша команда проведет двухстороннюю игру.

Мы очень надеемся, что "Карпаты" решат свои финансовые проблемы и приедут к нам на матч, который запланирован на 4-е июля. Мы верим, что клуб с такой историей не исчезнет с футбольной карты Украины", - цитирует Санина официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня УПЛ приняла решение по перенесенному матчу 24-го тура УПЛ Карпаты - Львов. Лига отметила, что львовянам грозит автоматический вылет, если ситуация повторится.

Мэр Львова Андрей Садовый, комментируя эту ситуацию, призвал владельцев клуба прийти к компромиссу.