Обладатель Кубка Болгарии определился в серии пенальти (Видео)

В финале Кубка Болгарии по футболу сезона 2019/20 "Локомотив" из Пловдива по пенальти победил софийский ЦСКА.

Основное и дополнительное время решающего матча на Нацональном стадионе "Василий Левски" в Софии завершилось со счетом 0:0; в серии 11-метровых ударов "Локомотив" взял верх - 5:3.

Для "Локомотива" это был второй кряду финал в истории клуба, в котором команда из Пловдива завоевала свой второй трофей.

For a second season in a row Lokomotiv Plovdiv have won the Bulgarian Cup! This time they beat CSKA-Sofia on penalties. Ali Sowe missed for CSKA from the spot. Momchil Tsvetanov, who scored Lokomotiv’s winning penalty, has clinched his 6th (!) Cup!



