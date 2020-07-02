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Клоппу не нужен чемпионский коридор от Манчестер Сити

Клоппу не нужен чемпионский коридор от Манчестер Сити
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф isport.ua
Наставник Ливерпуля сосредоточен на игре, а не на праздновании.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал возможность прохождения через чемпионский коридор, который пообещал устроить чемпион прошлого сезона Манчестер Сити.

"Я не уверен, что такое уже было в моей карьере. Такое случалось очень давно в Германии. Я не уверен, что там это традиция, но, конечно, это красивый жест, сто процентов.

Мне это не нужно, честно говоря. Мы отправляемся туда, чтобы поиграть в футбол и победить. Ливерпуль не празднует события недельной давности", — цитирует Клоппа Daily Mail.

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Напомним, матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится сегодня, второго июля, в 22:15 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп.

Автор:

Телеграф
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