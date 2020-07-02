Будущее Сетьена в Барселоне зависит от Реала

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен в ближайшее время может быть уволен. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, решение будет принято после грядущих матчей "Реала", который может оторваться от "Барселоны" в борьбе за титул. Если Сливочные оторвутся, Сетьен будет уволен.

Отмечается также, что игроки "Барселоны" не поддерживают своего наставника.

Напомним, что "Барселона" отстает от "Реала" на одно очко, но у мадридцев игра в запасе. Сегодня Сливочные сыграют с Хетафе, начало игры в 23:00 по киевскому времени.

В своем последнем матче Барселона не сумела переиграть Атлетико в матче с тремя пенальти и автоголом.