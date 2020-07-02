Украинки Овдийчук и Апанащенко попали в топ-10 лучших футболисток мира

В июне создатель сайта Futebol Feminino Alternativo, который специализируется на женском футболе, Виктор Хьюго запустил голосование всех болельщиков, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, которые за последние 5 лет играли в составе сборной своей страны.
По итогам голосования сразу две украинские спортсменки, а именно полузащитники Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко, попали в топ-10 по версии портала
Игрок мадридского Атлетико Ольга Овдийчук заняла седьмое место в рейтинге с 348 голосами, а капитан сборной Украины и игрок харьковского Жилстроя-1 Дарья Апанащенко стала восьмой с 337 голосами.
Выиграла же голосования Барбара Банда из Замбии, набравшая 2053 голоса
Топ-10 по результатам голосования
Напомним, ранее УЕФА представила расписание на следующий сезон Лиги чемпионов.