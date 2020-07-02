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Украинки Овдийчук и Апанащенко попали в топ-10 лучших футболисток мира

Украинки Овдийчук и Апанащенко попали в топ-10 лучших футболисток мира
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: womensfootball.com.ua
Украинки Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко вошли по результатам голосования болельщиков в топ-10 лучших футболисток в мире.

В июне создатель сайта Futebol Feminino Alternativo, который специализируется на женском футболе, Виктор Хьюго запустил голосование всех болельщиков, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, которые за последние 5 лет играли в составе сборной своей страны.

По итогам голосования сразу две украинские спортсменки, а именно полузащитники Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко, попали в топ-10 по версии портала

Игрок мадридского Атлетико Ольга Овдийчук заняла седьмое место в рейтинге с 348 голосами, а капитан сборной Украины и игрок харьковского Жилстроя-1 Дарья Апанащенко стала восьмой с 337 голосами.

Выиграла же голосования Барбара Банда из Замбии, набравшая 2053 голоса 

Топ-10 по результатам голосования

  • 1. Барбара Банда (Замбия).
  • 2. Джилл Рорд (Нидерланды).
  • 3. Андресса Алвеш (Бразилия).
  • 4. Беатрис Дзанератто (Бразилия).
  • 5. Зена Колман (Намибия).
  • 6. Тамирес (Бразилия)
  • 7. Ольга Овдийчук (Украина).
  • 8. Дарья Апанащенко (Украина).
  • 9. Деяна Кастельянос (Венесуэла).
  • 10. Мануэла Джулиано (Италия).

Напомним, ранее УЕФА представила расписание на следующий сезон Лиги чемпионов.

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Все по теме:

Футбол, Женская сборная Украины, Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко.

Автор:

Телеграф
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