Футболисты Барселоны прошли внеплановую проверку на допинг

Допинг-пробы сдали шесть игроков первой команды.

Антидопинговая служба УЕФА внепланово посетила тренировочную базу Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, допинг-офицеры понаблюдали за тренировкой первой команды и взяли пробы у шести футболистов основы.

Отмечается, что служба получила анализы полузащитников Артуро Видаля, Серхио Бускетса, Ивана Ракитича, Рикарда Пуча и нападающих Ансу Фати и Антуана Гризманна.

Напомним, что каталонцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от Реала на четыре очка.

Ранее в Испании вирусным стало фото, показывающее разницу Барселоны и Атлетико.