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Футболисты Барселоны прошли внеплановую проверку на допинг

Футболисты Барселоны прошли внеплановую проверку на допинг
07:02 Сегодня Телеграф
Допинг-пробы сдали шесть игроков первой команды.

Антидопинговая служба УЕФА внепланово посетила тренировочную базу Барселоны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, допинг-офицеры понаблюдали за тренировкой первой команды и взяли пробы у шести футболистов основы.

Отмечается, что служба получила анализы полузащитников Артуро Видаля, Серхио Бускетса, Ивана Ракитича, Рикарда Пуча и нападающих Ансу Фати и Антуана Гризманна.

Напомним, что каталонцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от Реала на четыре очка.

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ФК Барселона, Карантин, Коронавирус.

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Телеграф
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