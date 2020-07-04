Динамо и Шахтер сыграют в традиционных цветах

Функционеры Динамо и Шахтера в день игры определились, в каких комплектах форм сыграют команды. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Сегодня, 4 июля, в Киеве на НСК "Олимпийский" Динамо примет Шахтер в рамках 29-го тура чемпионата Украины по футболу. Старт матча запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Сегодня утром состоялось предматчевое совещание, на котором было принято решение, в каких цветах сыграют команды.

Хозяева поля выйдут в традиционных цветах (полевые игроки - в домашней белой форме, а вратарь сыграет в черном). Гости также выйдут в своей домашней форме (полевые - в оранжевом, а голкипер - в желтом).

Отметим, у нас на сайте будет доступна видео онлайн-трансляция встречи.