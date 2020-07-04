Снайдер задумался о возобновлении карьеры

Известный голландский футболист Уэсли Снайдер может возобновить футбольную карьеру. Об этом рассказал технический директор ФК Утрехт Йорди Зайдам в интервью Nu.nl.

По словам Зайдама, он тесно общается со Снайдером и тот заинтересован в потенциальном камбэке. Утрехт также заинтересован в полузащитнике.

"Мы со Снайдером всегда поддерживали связь. Вопрос о возобновлении карьеры также обсуждался. Ему нужно время, чтобы подумать, действительно ли он этого хочет, получится ли у него набрать физическую форму. Снайдер с большой мотивацией и в хорошей форме был бы очень интересен Утрехту", - рассказал футбольный менеджер.

Отметим, Снайдер завершил карьеру в 2019 году.

Футболист знаменит по своим выступлениям за Аякс, Реал, Интер, Галатасарай и сборную Нидерландов.

Со сборной Нидерландов Уэсли дважды становился призером чемпионатов мира: "серебро" в 2010 году и "бронза" в 2014 году. Кроме того, на счету хавбека бронзовая медаль Евро-2004.

На клубном уровне наивысшим достижением полузащитника является победа в Лиге чемпионов в месте с Интером в 2010 году.