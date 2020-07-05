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Каштру: С Динамо сложные поединки

Каштру: С Динамо сложные поединки
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтар
Главный тренер Шахтера — о матче против Динамо в 29-м туре УПЛ.

Шахтер в четвертый раз в сезоне УПЛ обыграл Динамо. Свой комментарий по игре дал Луиш Каштру.

"Для нас очень важно, чтобы молодые футболисты Шахтера играли в таких матчах. С Динамо сложные поединки, и это хороший опыт для ребят. Они – будущее клуба, мы должны их готовить, и я доволен их выступлением".

О четырех победах над Динамо:

"Матчи с Динамо всегда очень важны, в любом случае это – классико. На такие поединки мотивированы и соперники, и мы. В первую очередь для меня важны интересы Шахтера и моих футболистов, а не лично мои. Мы всегда, во всех матчах Премьер-лиги и других соревнований были очень мотивированны. Но, конечно, встречи в чемпионате с такой командой, как Динамо, всегда что-то особенное".

"Все четыре победы дались очень сложно, потому что это сильный соперник. К счастью, нам удавалось добиваться наилучшего результата в матчах чемпионата. К сожалению, не получилось в Кубке Украины. Но главной цели мы добились, и это произошло благодаря великолепному выступлению наших футболистов во всех поединках чемпионата, включая четыре встречи с Динамо".

Об игре после перерыва:

"Мы знали, что со сменой позиций (а Вербич перешел в центр нападения) у соперника будет больше подач и больше игроков в нашей штрафной. В тот момент Динамо уступало со счетом 0:2. Это нормально, что они провели такие изменения. В этой динамике мы опустили Степаненко к центральным защитникам, а Маркос Антонио и Алан Патрик контролировали вход в штрафную. Мы сделали это, но, к сожалению, не смогли все проконтролировать. Равно как не смогли избегать подач и нейтрализовать футболистов в нашей штрафной. Так произошло и потому, что соперник был хорош в этот момент, а мы – не так эффективны".

О Болбате:

"Болбат может играть как справа, так и слева. Это хорошая альтернатива, он хороший игрок. Да, мы будем использовать его так, как и Додо, Сиприано и Вакулу. Эти ребята могут действовать на обоих флангах в обороне. Будем выпускать их, исходя из того, как будет лучше для команды".

О Витао:

"Еще один молодой игрок, которого мы готовили к матчам. Всегда говорю, что выпускаю футболистов, только когда чувствую, что они полностью готовы получать свое время. Сегодня это произошло с Витао. Решили, что он готов выступить в этом поединке. Мы довольны им, как и абсолютно всеми ребятами. Поздравляю команду с победой", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Луиш Каштру.

Автор:

Телеграф
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