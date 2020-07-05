Динамо усилится Миколенко на финал Кубка Украины

Миколенко сыграет за "Динамо" в кубковом финале против "Ворсклы".

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко восстановился после травмы и готов сыграть в финале Кубка Украины по футболу против полтавской "Ворсклы".

Об этом футболист сообщил в комментарии You-Tube-каналу FootballHub.

Миколенко из-за повреждения пропустил два последних матча "Динамо", в которых киевляне дважды с одинаковым счетом 2:3 проиграли черниговской "Десне" и донецкому "Шахтеру" в Украинской Премьер-лиге (УПЛ).

Напомним, что финал Кубка Украины "Динамо" - "Ворскла" состоится в среду, 8 июля, в Харькове на стадионе "Металлист".