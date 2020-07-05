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Динамо усилится Миколенко на финал Кубка Украины

Динамо усилится Миколенко на финал Кубка Украины
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо Киев
Миколенко сыграет за "Динамо" в кубковом финале против "Ворсклы".

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко восстановился после травмы и готов сыграть в финале Кубка Украины по футболу против полтавской "Ворсклы".

Об этом футболист сообщил в комментарии You-Tube-каналу FootballHub.

Миколенко из-за повреждения пропустил два последних матча "Динамо", в которых киевляне дважды с одинаковым счетом 2:3 проиграли черниговской "Десне" и донецкому "Шахтеру" в Украинской Премьер-лиге (УПЛ).

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Напомним, что финал Кубка Украины "Динамо" - "Ворскла" состоится в среду, 8 июля, в Харькове на стадионе "Металлист".

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Все по теме:

ФК Ворскла, Кубок Украины, ФК Динамо (Киев), Виталий Миколенко.

Автор:

Телеграф
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