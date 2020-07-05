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УПЛ: где и когда смотреть матчи 5 июля

УПЛ: где и когда смотреть матчи 5 июля
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Где и когда смотреть матчи украинской Премьер-лиги 5 июля.

В воскресенье, 5 июля, состоится три матча украинской Премьер-лиги. После второго подряд поражения Динамо (теперь от Шахтера) борьба за второе место обострилась.

Сегодня сыграют свои матчи Заря и Десна, которые претендуют на место киевлян. Десна принимает Колос, а Заря сразится с Александрией. Еще в одном матче Олимпик сыграет против Днепра-1.

Чемпионат Украины Премьер-лига 29-й тур

17:00 Десна - Колос К УНИАН

19:30 Олимпик Д - Днепр-1 Футбол 1

19:30 Заря - Александрия УНИАН

Напомним, вчера Шахтер обыграл Динамо со счетом 3:2.

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Все по теме:

ФК Заря, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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