Заря - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)

Прямая видеотрансляция матча 29-го тура чемпионата Украины по футболу Заря - Александрия.

В воскресенье, 5 июля, Заря примет Александрию в рамках матча 29-го тура чемпионата Украины. Встреча, которая пройдет в Запорожье на Славутич-Арене, начнется в 19:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Заря - Александрия доступна в плеере ниже:

Луганский клуб (3-е место, 53 очка) после вчерашней "осечки" Динамо (2-е место, 55 очков) имеет хорошие шансы сегодня опередить киевлян в турнирной таблице УПЛ. Для этого подопечным Виктора Скрипника необходимо одолеть Александрию (5-е место, 43 очка).

Кроме того, сегодня состоится еще один матч претендента на второе место. В Чернигове Десна принимает Колос. Начало этой встречи - 17:00.