ПСЖ согласен отпустить Неймара, дело за Барселоной

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону", за которую выступал с 2013 по 2017 год.

Бразильцу удалось договориться с руководством клуба, что его продадут сине-гранатовым, если те сделают предложение, сообщает AS.

Трансфер Неймара может состояться в ближайшее летнее трансферное окно. "ПСЖ" рассчитывает получить за 28-летнего футболиста около € 170 млн, но сумма будет значительно снижена, если парижане согласятся включить в сделку форвардов "Барселоны" Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.

Контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее Неймар заявил, что хочет сотворить историю в Лиге чемпионов.