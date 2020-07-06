Малиновский заработал пенальти и принес победу Аталанте (Видео)

Аталанта на выезде обыграла Кальяри.

В 30-м туре итальянской Серии А Аталанта обыграла на выезде Кальяри с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 27-й минуте с пенальти, который заработал украинце Руслан Малиновский.

Эта победа приблизила Аталанту (63) к Интеру (64), который разместился на третьем месте.

Кальяри — Аталанта 0:1

Гол: — Муриэль, 27 (пен.)

Кальяри: Краньо — Пизакане (Клаван, 75), Карбони, Валукевич — Ионицэ (Фараго, 67), Рог, Нандес, Наингголан (Бирса, 67), Ликояннис (Маттьелло, 67) — Жоао Педро, Симеоне (Рагатцу, 75).

Аталанта: Спортьелло — Кальдара, Паломино, Шутало (Толои, 83) — Хатебур (Госенс, 74), Де Рон, Тамез, Кастань — Пашалич (Иличич, 60), Муриэль (Сапата, 61), Малиновский (Гомес, 60).

Предупреждения: Карбони, Пизакане, Нандес — Паломино, Хатебур.

На 26-й минуте Карбони (Кальяри) получил красную карточку.