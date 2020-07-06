СМИ: Милевский и Хачериди заразились коронавирусом

У "Динамо" Брест уже 15 случаев заражения на COVID-19.

По информации белорусского издания Tribuna, футболистов в этом списке 10 человек: Лаптев, Садовский, Витус, Кривец, Юзепчук, Игнатович, а также все трое украинских легионеров – Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Отмечается, что три футболиста Динамо находятся в больнице – Юзепчук, Игнатович и Нойок. Добавим, что Милевский, Витус и Кривец 3 июля провели полный матч против Смолевичей. Тест им был сделан после игры.

Напомним, Беларусь страдает от пандемии COVID-19, однако руководство страны накануне выборов президента старается не замечать этой проблемы. Ранее сообщалось о том, что местная Федерация футбола отказала Динамо в переносе игры с теми же Смолевичами. Ожидается, что с Слуцком в следующем туре сыграет дублирующий состав.