После поражения Гвардиола заговорил о смене игроков

Наставник утверждает, что поражение «Манчестер Сити» не означает, что клубу нужны новые игроки.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после выездного матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1).

«Нет, это поражение не означает, что нам нужны новые игроки. Если честно, думаю, мы сыграли хорошо. Играли с характером и желанием, сражались до самого конца. Нам противостояла команда с десятью футболистами в своей штрафной. Мы хорошо справились.

Просмотрим запись матча. Думаю, с теми шансами, что у нас были, мы могли добиться большего. Было непросто создать больше возможностей. Я горжусь тем, как сыграл «Манчестер Сити», но мы сделали недостаточно.

Я не собираюсь жаловаться на своих футболистов. Мы сыграли очень хорошо, мне всё понравилось, но этого не хватает, чтобы выигрывать матчи», — приводит слова 49-летнего испанского специалиста Goal.